تركيا تأمل في التوصل الى اتفاق جديد مع الاوروبيين حول الهجرة بحلول 26 مارس

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انقرة: أعلن وزير الخارجية التركي مولود تشاوش اوغلو الثلاثاء أن تركيا تأمل في التوصل الى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي لحل أزمة الهجرة بحلول 26 مارس وذلك غداة محادثات أجراها الرئيس رجب طيب اردوغان في بروكسل. وقال تشاوش اوغلو في مقابلة مع وكالة انباء الاناضول الرسمية "اذا توصلنا الى اتفاق بحلول 26 مارس فسيطرح على الطاولة خلال قمة القادة الأوروبيين" التي ستعقد في ذلك الموعد.

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