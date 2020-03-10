أصدرت الفنانة هند الزيادي، كليب جديد، حضرت فيه الممثلة سامية أقريو، لتجسد قصة أغنية أنجزها الفنان زهير بهاوي على مستوى الكلمات، واللحن.
وتحدثت هند الزيادي في دردشتها مع “اليوم24″، عن فكرة كليبها “مجنونة”، وكيفية إنجازه، وكذلك عن بطله الشهير في وطنه الجزائر.
وجددت هند الزيادي نفيها وجود علاقة عاطفية بينها، وزهير بهاوي، مؤكدة أن ما يروج مجرد إشاعات، عكس علاقتهما، التي تعتبرها أخوة، وصداقة.
وعبرت الزيادي عن موقفها من منع المهرجانات بالمغرب خوفا من تفشي وباء”كورونا”، موضحة أن الفنانين سيتضررون، لكن الحفاظ على الصحة أهم حسب وجهة نظرها.
كانت هذه تفاصيل خبر هند الزيادي تحكي عن عملها مع سامية أقريو.. وتعلق عن وجود “علاقة عاطفية “مع بهاوي ومنع “كورونا” للمهرجانات- فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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