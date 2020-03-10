اعتداء جنسي على طفل في طنجة من طرف عامل في شركة للألبان.. استدرجه بـ”ياغورت”

تعرض طفل في مدينة طنجة، قبل أيام، إلى اعتداء جنسي من طرف عامل في شركة لإنتاج الألبان في تطوان.
وحسب المعطيات المتوفرة، فإن المشتبه فيه، الذي يعمل موزعا لمنتوجات الألبان في إحدى الشركات المعروفة في مدينة تطوان، عمد إلى استدراج طفل، يبلغ من العمر 14سنة، بهدف الاعتداء عليه جنسيا.
وفي هذا السياق، قال محمد الطيب بوشيبة، عن منظمة “ماتقيش ولدي”، جهة طنجة تطوان، في تصريح لـ”اليوم 24″، إن المشتبه فيه، عمد إلى استدراج الطفل، عبر إعطائه أحد منتوجات الألبان.
وأوضح المتحدث ذاته، أن المشتبه فيه وضع مادة مخدرة في منتوج الألبان، الذي منحه للطفل، وانتظر سريان مفعول المخدر في جسده إذ اغتصبه بعدها.
يشار إلى أن الضابطة القضائية في ولاية أمن طنجة، فتحت تحقيقا في الموضوع، بعد الشكاية، التي تقدمت بها أسرة الضحية لدى وكيل الملك بطنجة.
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