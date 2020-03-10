“كورونا”.. “التجديد الطلابي” تعلق الدورة 22 للمنتدى الوطني للحوار والإبداع الطلابي

قررت اللجنة التنفيذية لمنظمة التجديد الطلابي، تعليق تنظيم الدورة الثانية والعشرين للمنتدى الوطني للحوار والإبداع الطلابي، وذلك تفاعلا مع التدابير الاحترازية من أجل مواجهة خطر تفشي فيروس “كورونا”.

وقالت منظمة التجديد الطلابي، في بلاغ لها، أنها قررت تعليق المنتدى الوطني للحوار والإبداع الطلابي، المزمع عقده في الفترة ما بين 29 مارس الجاري و 04 أبريل المقبل، بجامعة عبد المالك السعدي في طنجة، وذلك تفاعلا تمع التدابير الاحترازية، من أجل مواجهة خطر تفشي فيروس “كورونا”.

وكان وزير الداخلية طالب في مراسلة موقعة باسمه، والموجهة إلى ولاة وعمال عمالات وأقاليم المملكة، باتخاذ الإجراءات الضرورية لمنع جميع التظاهرات الرياضية والفنية والثقافية، والتي يشارك فيها أشخاص قادمون من الخارج، خلال شهر مارس الحالي.

وشددت المراسلة، على منع جميع التظاهرات التي يشارك أكثر من 1000 شخص من المقيمين في التراب الوطني في حالة إقامتها في أماكن مغلقة أو محددة، بالإضافة إلى منع كل المهرجانات باستثناء المواسم، وذلك من أجل التدابير والإجراءات الوقائية ضد فيروس “كورونا”.