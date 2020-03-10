استفتاء.. الإسبان يفضلون خوض مباريات “ليغا” بدون جماهير

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أطلقت صحيفة “ماركا” الإسبانية، المتخصصة والواسعة الانتشار، إستفتاء لمعرفة رأي الشارع الرياضي بخصوص التدابير التي يتوجب اتخاذها فيما يخص الدوري الاسباني مخافة تفشي فيروس “كورونا”.
وبخصوص نتائج التصويت، إلى حدود ليلة أمس الاثنين، فـ 38 في المائة يفضلون خوض مباريات الدوري الاسباني بدون جماهير بسبب “كورونا”، في وقت رأى 37 في المائة من المشاركين في عملية التصويت استمرار خوض المباريات بحضور الجماهير.
وارتباطا بالموضوع، فضل 25 في المائة من قراء الصحيفة وقف منافسات البطولة وتأجيلها إلى موعد لاحق بسبب الخوف من تفشي فيروس “كورونا”.
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