طقس الثلاثاء.. أجواء حارة مع سماء صافية

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، بالنسبة لليوم الثلاثاء، أن يكون الطقس حارا نوعا ما خلال النهار فوق السهول الداخلية، والمناطق الوسطى وجنوب البلاد.

فيما سيكون الطقس مستقرا مع سماء صافية إلى قليلة السحب فوق كافة ربوع المملكة، فضلا عن تشكل بعض السحب المنخفضة والمرفوقة بكتل ضبابية خلال الليل والصباح، على السواحل وسهول المحيط الأطلسي وكذا بالواجهة المتوسطية. كما سيلاحظ هبوب زوابع رملية خفيفة ومحلية فوق الأقاليم الجنوبية.

وستهب الرياح قوية نوعا ما، وستهب من القطاع الشرقي أو من الشمال أحيانا فوق كل من الاقاليم الجنوبية، والسهول الوسطى، ومنطقة طنجة، وستهب من القطاع الجنوبي وأحيانا من الشرق بالجنوب الشرقي للبلاد، ومن القطاع الشمالي أو من الشرق من بعض الأحيان بباقي المناطق الأخرى. وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين ناقص واحد و 05 درجات بمرتفعات الأطلس والريف، وما بين 05 و11 درجة بالمنطقة الشرقية والسايس والساحل المتوسطي، ومنطقة طنجة، وهضاب الفوسفاط، ووالماس و السهول الشمالية والسفوح الجنوبية-الشرقية، وما بين 11 و17 درجة بالسهول الوسطى ومنطقة سوس والجنوب الشرقي للبلاد، وشمال الأقاليم الجنوبية، وستكون ما بين 17 و 24 درجة فيما تبقى من الأقاليم الجنوبية.

أما درجات الحرارة العليا فستتأرجح ما بين 18 و 24 درجة بمرتفعات الأطلس والريف والساحل المتوسطي، وبالمنطقة الشرقية، وما بين 24 و 31 درجة بالسايس وهضاب الفوسفاط ووالماس والسهول الشمالية والوسطى والجنوب الشرقي وشمال الاقاليم الجنوبية، وستكون ما بين 31 و 38 درجة بمنطقة سوس وباقي الأقاليم الجنوبية.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان إلى هائج بالبوغاز، وهائجا الى قوي الهيجان ما بين رأس سبارطيل وطرفاية وسيصبح هائجا فقط خلال الصباح، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل.