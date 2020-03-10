المناطق-يوسف المطيري

نشر معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى اليوم، مقالاً بعنوان “الشيعة في مواجهة الهلال الشيعي”، قال فيه أن الشعوب في لبنان وسوريا والعراق وداخل إيران نفسها وهي الدول التي تسمى [ـ”الهلال الشيعي” – قد أدركت أن العدو موجود في الداخل، ويتمثل بحكوماتهم التي سمحت للنظام الإيراني بالاستيلاء على الدولة ومؤسساتها.

وتابع المقال إن “الهلال الشيعي”، الذي كانت إيران تستثمر فيه لعقود من الزمن، ينقلب على النظام الإيراني ووكلائه، فمن بيروت إلى بغداد، وصولاً إلى طهران، تواجه إيران خصمها الأكثر تعقيداً منذ سنوات المتمثل بالمتظاهرين الشيعة.

وبالنسبة للجمهورية الإسلامية، يتواجد العدو في الداخل أيضاً، وهو الذي لا يمكن احتواؤه من دون حدوث اضطرابات عنيفة تضرب استراتيجياتها الخاصة وتحالفاتها السياسية في جميع أنحاء المنطقة.

وجاء في المقال بدأ أسوأ كابوس في إيران عندما بدأ العراقيون – معظمهم في البلدات والمدن الشيعية – يرددون هتافات على غرار “إيران برا برا، بغداد حرة حرة”، وحين نزل اللبنانيون إلى الشوارع وهم يحملون شعاراً موحداً: “كلن يعني كلن”.

وتحوّل هذا الكابوس إلى تحدٍ خطير عندما أضرم المحتجون العراقيون النار بقنصليات إيرانية وحين شمل المحتجون اللبنانيون امين حزب الله الإرهابي “حسن نصرالله” واعتبروه من بين الشخصيات السياسية اللبنانية الفاشلة، وحمّلوا الحزب مسؤولية المصائب التي يعيشها لبنان.

على سبيل المثال، ليس من قبيل الصدفة أن حلفاء “حزب الله” في لبنان هم الشخصيات الفاسدة التي يريد المحتجون محاسبتها، فقد استفاد هؤلاء الحلفاء – مثل رئيس مجلس النواب نبيه بري ووزير الخارجية السابق جبران باسيل – من هذا التحالف مع إيران (سياسياً ومالياً) لكنهم وفّروا أيضاً لـ «حزب الله» النفاذ الذي أراده.

وأضاف الموقع أن إيران أوضحت للمجتمعات الشيعية في لبنان والعراق وإيران أن الوقت قد حان لكي تدفع هذه المجتمعات ثمن سنوات من الخدمات المجانية والتمكين السياسي والانتصارات العسكرية السريعة، وحين بدأت العقوبات الأمريكية المفروضة على النظام الإيراني تستنزف ماليته، حيث أثر ذلك على الشعب الإيراني ووكلاء طهران وجماهيرهم الانتخابية.

ويعتبر الكثير من الشيعة في لبنان والعراق أنهم دفعوا بالفعل ثمن الهيمنة الإيرانية، ولا يرغبون بعد الآن في أن يكونوا الأغلبية الصامتة، غير أن للتعبير عن الرأي ثمنه أيضاً، فوفقاً لـ “منظمة العفو الدولية”، قُتل أكثر من 500 متظاهر في العراق وأكثر من 300 في إيران نتيجة أعمال القمع العنيفة ضد المحتجين.

وفي لبنان، “قوبلت الاحتجاجات بقوة مفرطة وغير قانونية، وتقاعست قوات الأمن عن التدخل بشكل فعال لحماية المتظاهرين السلميين من اعتداءات جماعات سياسية منافسة”.

وسيكون من الصعب جداً على إيران ووكلائها الخروج من هذه الأزمة. فلم يعد الشيعة في هذه الدول يؤمنون بأن الأيديولوجيا الإيرانية هي الحل أو أن استراتيجية إيران لهزيمة إسرائيل والولايات المتحدة ستنتشلهم من الفقر والجوع.

وختم المقال بقوله في ظل تزعزع “الهلال الشيعي”، تبذل إيران قصارى جهدها لإنقاذه، فخسارة هذا “الهلال” تعني فقدان القدرة على بسط النفوذ في الشرق الأوسط فضلاً عن خسارة الكثير من الموارد السياسية والمالية.

وأردف المقال ما تحتاج إليه إيران فعلياً الآن هو الحرص على فشل الاحتجاجات المناهضة لها في بيروت وبغداد وطهران، و من المحتمل أن تزيد إيران ووكلائها من استخدام العنف إلى أن تفقد الاحتجاجات زخمها ونشاطها.المناطق-يوسف المطيري

نشر معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى اليوم، مقالاً بعنوان “الشيعة في مواجهة الهلال الشيعي”، قال فيه أن الشعوب في لبنان وسوريا والعراق وداخل إيران نفسها وهي الدول التي تسمى [ـ”الهلال الشيعي” – قد أدركت أن العدو موجود في الداخل، ويتمثل بحكوماتهم التي سمحت للنظام الإيراني بالاستيلاء على الدولة ومؤسساتها.

وتابع المقال إن “الهلال الشيعي”، الذي كانت إيران تستثمر فيه لعقود من الزمن، ينقلب على النظام الإيراني ووكلائه، فمن بيروت إلى بغداد، وصولاً إلى طهران، تواجه إيران خصمها الأكثر تعقيداً منذ سنوات المتمثل بالمتظاهرين الشيعة.

وبالنسبة للجمهورية الإسلامية، يتواجد العدو في الداخل أيضاً، وهو الذي لا يمكن احتواؤه من دون حدوث اضطرابات عنيفة تضرب استراتيجياتها الخاصة وتحالفاتها السياسية في جميع أنحاء المنطقة.

وجاء في المقال بدأ أسوأ كابوس في إيران عندما بدأ العراقيون – معظمهم في البلدات والمدن الشيعية – يرددون هتافات على غرار “إيران برا برا، بغداد حرة حرة”، وحين نزل اللبنانيون إلى الشوارع وهم يحملون شعاراً موحداً: “كلن يعني كلن”.

وتحوّل هذا الكابوس إلى تحدٍ خطير عندما أضرم المحتجون العراقيون النار بقنصليات إيرانية وحين شمل المحتجون اللبنانيون امين حزب الله الإرهابي “حسن نصرالله” واعتبروه من بين الشخصيات السياسية اللبنانية الفاشلة، وحمّلوا الحزب مسؤولية المصائب التي يعيشها لبنان.

على سبيل المثال، ليس من قبيل الصدفة أن حلفاء “حزب الله” في لبنان هم الشخصيات الفاسدة التي يريد المحتجون محاسبتها، فقد استفاد هؤلاء الحلفاء – مثل رئيس مجلس النواب نبيه بري ووزير الخارجية السابق جبران باسيل – من هذا التحالف مع إيران (سياسياً ومالياً) لكنهم وفّروا أيضاً لـ «حزب الله» النفاذ الذي أراده.

وأضاف الموقع أن إيران أوضحت للمجتمعات الشيعية في لبنان والعراق وإيران أن الوقت قد حان لكي تدفع هذه المجتمعات ثمن سنوات من الخدمات المجانية والتمكين السياسي والانتصارات العسكرية السريعة، وحين بدأت العقوبات الأمريكية المفروضة على النظام الإيراني تستنزف ماليته، حيث أثر ذلك على الشعب الإيراني ووكلاء طهران وجماهيرهم الانتخابية.

ويعتبر الكثير من الشيعة في لبنان والعراق أنهم دفعوا بالفعل ثمن الهيمنة الإيرانية، ولا يرغبون بعد الآن في أن يكونوا الأغلبية الصامتة، غير أن للتعبير عن الرأي ثمنه أيضاً، فوفقاً لـ “منظمة العفو الدولية”، قُتل أكثر من 500 متظاهر في العراق وأكثر من 300 في إيران نتيجة أعمال القمع العنيفة ضد المحتجين.

وفي لبنان، “قوبلت الاحتجاجات بقوة مفرطة وغير قانونية، وتقاعست قوات الأمن عن التدخل بشكل فعال لحماية المتظاهرين السلميين من اعتداءات جماعات سياسية منافسة”.

وسيكون من الصعب جداً على إيران ووكلائها الخروج من هذه الأزمة. فلم يعد الشيعة في هذه الدول يؤمنون بأن الأيديولوجيا الإيرانية هي الحل أو أن استراتيجية إيران لهزيمة إسرائيل والولايات المتحدة ستنتشلهم من الفقر والجوع.

وختم المقال بقوله في ظل تزعزع “الهلال الشيعي”، تبذل إيران قصارى جهدها لإنقاذه، فخسارة هذا “الهلال” تعني فقدان القدرة على بسط النفوذ في الشرق الأوسط فضلاً عن خسارة الكثير من الموارد السياسية والمالية.

وأردف المقال ما تحتاج إليه إيران فعلياً الآن هو الحرص على فشل الاحتجاجات المناهضة لها في بيروت وبغداد وطهران، و من المحتمل أن تزيد إيران ووكلائها من استخدام العنف إلى أن تفقد الاحتجاجات زخمها ونشاطها.