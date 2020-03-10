شكرا لقرائتكم خبر عن 35 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في الفلبين والان نبدء بالتفاصيل

سجّلت الفلبين 35 حالة إصابة بفيروس كورونا في أنحاء البلاد. وأكدت وزارة الصحة الفلبينية اليوم تسجيل 11 حالة إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع عدد الإصابات إلى 35 حالة. ولم تذكر الوزارة تفاصيل إضافية بشأن حالة المرضى.

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