شكرا لقرائتكم خبر عن المغرب تعلق الرحلات الجوية مع إيطاليا والان نبدء بالتفاصيل

قررت الحكومة المغربية الليلة الماضية تعليق جميع الرحلات الجوية من وإلى الأراضي الإيطالية حتى إشعار آخر، وذلك بعد تفشي فيروس كورونا المستجد في هذا البلد.

وكانت الخطوط الجوية المغربية قد أعنت يوم الأحد الماضي عن إلغاء الرحلات الجوية مع مدينتي ميلانو والبندقية، ليتم الآن إلغاء جميع الرحلات إلى المدن الإيطالية.