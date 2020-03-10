شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت تسجل ٤ إصابات بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية والان نبدء بالتفاصيل

سجلت الكويت اليوم أربع إصابات مؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الـ24 ساعة الماضية. وأوضحت وزارة الصحة الكويتية أن حالة واحدة مرتبطة بالسفر إلى إيران وأخرى مخالطة لحالة قادمة من أذربيجان وحالتين لمواطنين قادمين من مصر، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للإصابات المسجلة إلى 69 حالة تم شفاء حالتين منها.

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