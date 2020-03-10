بالوثيقة.. محافظ الديوانية يصدر أمرا اداريا بفصل مدير تربية المحافظة

اصدر محافظ الديوانية زهير علي شعلان، الثلاثاء، أمرا اداريا بفصل مدير تربية المحافظة من منصبه. وجاء في وثيقة صادرة عن المحافظة وتلقت الخليج 365، نسخة منه انه "تقرر فصل مدير تربية الديوانية عقيل عبد السادة من الوظيفة طيلة فترة الحكم الصادر بحقه لمدة ثلاثة اشهر". Advertisements واضاف "يكلف رياض ناظم عبد جودة معاون المدير العام للشؤون الفنية بادارة مديرية تربية الديوانية".



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