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اتحاد الكرة يحدد 23 آذار الجاري موعداً لاستئناف الدوري الممتاز

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2020-03-10 | 10:19

اتحاد الكرة يحدد 23 آذار الجاري موعداً لاستئناف الدوري الممتاز

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حدد الاتحاد العراقي لكرة القدم، الـ23 من شهر آذار الجاري، موعداً لاستئناف دوري الكرة الممتاز.
وكان الاتحاد قد اعلن تأجيل الدوري ابتداءً من يوم غدٍ الأربعاء، بسبب توصيات خلية الازمة بمحاربة فايروس كورونا.

وعقد مدير شؤون اتحاد الكرة احمد عباس، اجتماعاً مع ممثلي اندية: امانة بغداد، القوة الجوية، أربيل، النجف، نفط الوسط، الكهرباء، الصناعات الكهربائية، الحدود، النفط.


فيما غاب عن الاجتماع ممثلي اندية: الزوراء والطلبة والشرطة والميناء ونفط ميسان ونفط الجنوب.

وتمخض الاجتماع عن الاتفاق على تحديد الـ23 من الشهر الجاري موعداً لاستئناف دوري الكرة الممتاز، فيما سيدخل قرار التأجيل حيز التنفيذ يوم غدٍ الأربعاء.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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