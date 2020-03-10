اتحاد الكرة يحدد 23 آذار الجاري موعداً لاستئناف الدوري الممتاز

وكان الاتحاد قد اعلن تأجيل الدوري ابتداءً من يوم غدٍ الأربعاء، بسبب توصيات خلية الازمة بمحاربة فايروس كورونا.

وعقد مدير شؤون اتحاد الكرة احمد عباس، اجتماعاً مع ممثلي اندية: امانة بغداد، القوة الجوية، أربيل، النجف، نفط الوسط، الكهرباء، الصناعات الكهربائية، الحدود، النفط.



فيما غاب عن الاجتماع ممثلي اندية: الزوراء والطلبة والشرطة والميناء ونفط ميسان ونفط الجنوب.

وتمخض الاجتماع عن الاتفاق على تحديد الـ23 من الشهر الجاري موعداً لاستئناف دوري الكرة الممتاز، فيما سيدخل قرار التأجيل حيز التنفيذ يوم غدٍ الأربعاء.