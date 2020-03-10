اتحاد الكرة يحدد 23 آذار الجاري موعداً لاستئناف الدوري الممتاز

2020-03-10 | 10:19
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حدد الاتحاد العراقي لكرة القدم، الـ23 من شهر آذار الجاري، موعداً لاستئناف دوري الكرة الممتاز.
وعقد مدير شؤون اتحاد الكرة احمد عباس، اجتماعاً مع ممثلي اندية: امانة بغداد، القوة الجوية، أربيل، النجف، نفط الوسط، الكهرباء، الصناعات الكهربائية، الحدود، النفط.
فيما غاب عن الاجتماع ممثلي اندية: الزوراء والطلبة والشرطة والميناء ونفط ميسان ونفط الجنوب.
وتمخض الاجتماع عن الاتفاق على تحديد الـ23 من الشهر الجاري موعداً لاستئناف دوري الكرة الممتاز، فيما سيدخل قرار التأجيل حيز التنفيذ يوم غدٍ الأربعاء.
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