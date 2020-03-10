بابا الفاتيكان يطلب من الكهنة الخروج ومقابلة مرضى 'كورونا'

وحث بابا الفاتيكان، في رسالة نشرتها وكالة "رويترز" كهنة الكنيسة الكاثوليكية بضرورة "التحلي بالشجاعة"، والخروج ورؤية أولئك الذين تعرضوا للإصابة بفيروس كورونا".

وتابع البابا فرنسيس الأول في رسالته بقوله: "دعونا نصلي للرب أيضا من أجل كهنة الكنيسة، حتى يكون لديهم الشجاعة للخروج وزيارة المرضى".



واستمر بقوله: "ينبغي للكهنة أن يرافقوا الطاقم الطبي والمتطوعين في العمل الإنساني الذي يقومون به".

وكانت وسائل الإعلام الإيطالية قد كشفت، في وقت سابق، خضوع بابا الفاتيكان فرنسيس الأول لفحص فيروس "كورونا".

وأفادت صحيفة "إيل ميساجيرو" الإيطالية، بأن البابا فرنسيس خضع لفحص فيروس كورونا، وجاءت النتيجة سلبية، حيث أظهرت خلوه من الفيروس الجديد.

وأعلنت السلطات الإيطالية، مساء أمس الاثنين، ارتفاع عدد حالات الوفاة إثر فيروس كورونا المستجد إلى 463 حالة وفاة، بعد تسجيل 97 حالة وفاة يوم الاثنين، في حين بلغ عدد الإصابات 7985، بعد تسجيل 1598 حالة جديدة.



وكانت السلطات الصينية أبلغت منظمة الصحة العالمية، في 31 كانون الأول/ديسمبر الماضي، عن تفشي الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس "كورونا المستجد" في مدينة ووهان.

ومنذ ذلك الحين انتقل الفيروس إلى العديد من الدول؛ وسجلت عشرات حالات الوفاة بسبب الفيروس في إيطاليا وإيران وكوريا الجنوبية وفرنسا والولايات المتحدة والعراق، وغيرها من دول العالم.

