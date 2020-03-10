مصدر يكشف عن طبيعة الانفجار الذي سمع صوته فجر اليوم في بغداد

كشف مصدر امني، الثلاثاء، عن طبيعة الانفجار الذي سمع صوته فجر اليوم في بغداد.

وقال في حديث لـ الخليج 365، ان "صوت الانفجار الذي سمع فجر اليوم في بغداد، هو عبارة عن عبوة ناسفة محلية الصنع استهدفت محلا لبيع المشروبات الكحولية ضمن منطقة الباب المعظم وسط بغداد".

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واضاف ان "ذلك ادى الى الحاق اضرار مادية دون وقوع اية خسائر بشرية"، مشيرا الى ان "قوة امنية طوقت مكان الحادث، وفتحت تحقيقا في ملابساته".

يذكر أن العاصمة بغداد تشهد بين الحين والآخر تفجيرات بسيارات مفخخة وعبوات وأحزمة ناسفة، إضافة إلى هجمات متفرقة تستهدف المدنيين وعناصر الأجهزة الأمنية في مناطق متفرقة منها، ما يسفر عن سقوط العشرات من الأشخاص بين قتيل وجريح.