المرجع السيستاني يجيب على استفتاء حول حكم صلاة الجماعة في ظل انتشار كورونا

أجاب المرجع الديني الأعلى السيد علي السيستاني، على استفتاء حول حكم إقامة صلاة الجماعة في ظل انتشار فيروس كورونا.

وجاء في استفتاء وجه إلى مكتب المرجع الأعلى "ما هو رأي سماح المرجع الأعلى حول المشاركة في صلاة الجماعة في هذه الأيام التي تشهد انتشار فيروس كورونا؟".

وجاءت الإجابة "حيثما مُنعت مثل هذه التجمعات بهدف الحد من انتشار فيروس كورونا، فيجب الالتزام بهذا المنع وأخذه".