بالصور.. مفارز طبية في سيطرات ذي قار

نشرت دائرة صحة ذي قار، الثلاثاء، مفارز طبية على مداخل مدينة الناصرية لفحص الوافدين كإجراء وقائي للحد من تسجيل إصابات بفيروس كورونا. وقال مدير عام الدائرة الدكتور عبد الحسين الجابري أن الدائرة قامت بنشر ثلاث مفارز طبية في السيطرات الخارجية لمداخل مدينة الناصرية للحد من تسجيل اصابة جديد داخل المحافظة بفايروس كورونا، مبينا أن تلك المفارز توزعت على سيطرة الكفيل وسيطرة تل اللحم وسيطرة مدخل الناصرية الشمالي. Advertisements واضاف، ان الدائرة نفذت ايضا حملات توعوية في مناطق مختلفة من المحافظة لتوعوية المواطنين حول طرق الوقاية من الاصابة بفيروس كورونا. واكدت دائرة صحة ذي قار، يوم امس الاثنين، سلامة اربع حالات مشتبه في اصابتها بفيروس كورونا المستجد في المحافظة.



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