تحسباً من «كورونا».. محافظ القاهرة يلغي ملتقى التوظيف بالقاهرة

قرر اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة إلغاء ملتقى التوظيف الذي كان مقرراً عقده خلال الفترة من 12 ــ 14 مارس الجاري وإقامته في وقت لاحق. جاء ذلك تنفيذاً لقرار رئيس مجلس الوزراء بتعليق جميع الفعاليات التي تتضمن أي تجمعات كبيرة وذلك لمنع انتشار فيروس كورونا.

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