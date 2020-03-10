إلغاء خطاب خامنئي بسبب فيروس «كورونا»

أعلنت السلطات الإيرانية إلغاء خطاب المرشد الأعلى للثورة، علي خامنئي، بمناسبة عيد رأس السنة الفارسي، في إطار الإجراءات الرامية إلى منع انتشار فيروس كورونا المستجد في البلاد.

وذكر المكتب الإعلامي للمرشد الإيراني، في بيان له: "بسبب انتشار فيروس كورونا وبناء على التوصيات الأكيدة للمسؤولين والخبراء في الشؤون الصحية والعلاجية بالنسبة لتجنب إقامة التجمعات والسفر ومغادرة المدن لمنع انتشار المرض، يعلن المكتب عن إلغاء مراسم خطاب... قائد الثورة الإسلامية... التي تقام كل عام بمناسبة رأس السنة الإيرانية الجديدة في حرم الإمام علي بن موسى الرضا"، وذلك حسب وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية "إرنا".

وأضاف البيان أن "آيه الله علي خامنئي لن يزور بالتالي مدينة مشهد المقدسة لهذا الغرض".