«نتيجة للشائعات التي تنتشر في مصر» .. الصحة العالمية تدافع عن مصر في أزمة كورونا

قال جون جابور، ممثل عن منظمة الصحة العالمية بمصر، أمس الاثنين خلال ندوة بعنوان "تحليل وضع فيروس كورونا: إن استخدام الكمامات بطريقة سيئة مصدر للعدوى، مضيفا أن الفئات الأكثر عرضة هم من لهم الحق في استخدام الكمامات للوقاية من فيروس كورونا.

ونصح المواطنين باتباع الطرق الوقائية لفيروس كورونا التي أعلنت عنها وزارة الصحة، فلابد من غسل الأيدي جيدا، والابتعاد عن الشخص بمسافة متر على الأقل.

وأوضح أن الإجراءات التي اتخذتها بعض الدول ضد مصر جاءت نتيجة للشائعات التي تنتشر في مصر ولا صحة لها، مشيرا إلى أن مصر من أول أربع دول في الإقليم وصل لها أجهزة الكشف عن الفيروس.

وأشار ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، إلى أن عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد في مصر وصل لـ56 حالة، لافتا إلى أن النسبة في حوض البحر المتوسط ومن بينها مصر 1.9%، وهي نسبة لا تقلق كثيرا، خاصة مع الإجراءات الاحترازية التي تتخذها مصر وباقي الدول.

وأضاف جابور، أن أهم ما في الأمر هو اكتشاف المصابين والإعلان عنه بشفافية، وهناك تعاون بين منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة في مصر، ومصر من أوائل الدول التي تواجه هذا المرض بخطط موضوعة، ولكن الأزمة تكمن في أن تلك الخطط غير معروضة بشكل جيد، ووجود تخبط وباقي دول العالم وهو الأمر الذي يسهل من سرعة وأد المرض وعلاجه.

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وأضاف ان الحجر الصحي يعني فحص المواطنين القادمين من الدول التي انتشر فيها الفيروس، لافتا إلى وجود تنسيق تام بين وزارة الصحة بمصر والمنظمة الصحة العالمية.

وأكد أن مصر بلد سياحية، ولذلك هناك تنسيق بين وزارتي الصحة والسكان والسياحة والآثار، وأن المنظمة الصحة العالمية تقوم بعمل ورش عمل لوزارة الصحة، متابعا أن مصر قامت بتدريب كواردها بكل القطاعات في المحافظات.

وتابع أن وسائل الإعلام لها دور هام في توعية المواطنين لمواجهة فيروس كورونا، وأن الشائعات أخطر من الفيروس؛ لأنها تؤدي إلى استهلاك موارد الدولة والنظم الصحية.

وأضاف أن كل فيروس جديد ليس له حدود، وأن دراسة الفيروس ستأخذ وقتا؛ لذلك يتم الاعتماد على مدى استعدادات وجاهزية الدول لهذه السلالات والتصدي لها.

وأكد أن هناك بعض الدول مثل لبنان، التي اتخذت إجراءات قصوى لمجابهة الفيروس، مضيفا أن هناك تبادل معلومات بين الدول ضمن اللوائح الصحية الدولية.

وتابع أن الفيروس الجديد هو سلالة جديدة من عائلة الكورونا، لافتا إلى أن 78% من الحالات تتراوح أعمارهم من 30 و60 سنة، والذكور بنسبة 51% والإناث 48%.