نشرت وكالة "فارس" الإيرانية اليوم الثلاثاء نقلاً عن محافظ محافظة أذربيجان الغربية، شمال غربي إيران، محمد مهدي شهرياري القول إن "مختلف الدول التي تعاني من فيروس كورونا تواجه مشاكل مماثلة لإيران".
وأوضح أنه "وفقا لقرار اللجنة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا فإن عقوبات تنتظر من يتكتم على إصابته المؤكدة بفيروس كورونا".
وأعلنت وزارة الصحة الإيرانية أمس ارتفاع عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في البلاد إلى 237 حالة والإصابات إلى 7161 .
كانت هذه تفاصيل خبر بعد إرتفاع عدد الإصابات لـ «7161» .. إيران : عقوبة بانتظار من يتكتم على إصابته بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الموجز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.