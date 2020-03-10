بعد إرتفاع عدد الإصابات لـ «7161» .. إيران : عقوبة بانتظار من يتكتم على إصابته بكورونا

نشرت وكالة "فارس" الإيرانية اليوم الثلاثاء نقلاً عن محافظ محافظة أذربيجان الغربية، شمال غربي إيران، محمد مهدي شهرياري القول إن "مختلف الدول التي تعاني من فيروس كورونا تواجه مشاكل مماثلة لإيران".

وأوضح أنه "وفقا لقرار اللجنة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا فإن عقوبات تنتظر من يتكتم على إصابته المؤكدة بفيروس كورونا".

وأعلنت وزارة الصحة الإيرانية أمس ارتفاع عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في البلاد إلى 237 حالة والإصابات إلى 7161 .