اشار الرئيس الأول الإستئنافي في ​بيروت​ بالتكليف القاضي حبيب رزق الله في تعميم له، الى انه "بناء للبيان الصادر عن وزيرة ​العدل​ البروفسور ​ماري كلود نجم​ والمتضمن تعليق الجلسات لغاية 13/3/2020، نحيط المحامين والمتقاضين لدى أقلام محاكم بيروت المدنية علما بأن العمل خلال فترة تعليق الجلسات يقتصر على التالي: -تأسيس الملفات ​الجديدة​. -تلقي الطلبات والطعون الخاضعة لمهل إسقاط. -تلقي طلبات التدابير المستعجلة. فيما عدا الحالات المذكورة أعلاه، يرجى من المراجعين الإتصال هاتفيا بالقلم من أجل أي مراجعة أخرى أو استفسار عن ملف".

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كانت هذه تفاصيل خبر العمل خلال فترة تعليق الجلسات في عدلية بيروت يقتصر على تأسيس ملفات وتلقي طلبات الامور المستعجلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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