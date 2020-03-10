خواجة: ليس أمامنا سوى الوقاية من كورونا في ظل عدم توفر اللقاح

علق عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ​محمد خواجة​، على أزمة ​فيروس كورونا​ المستجد، معتبرا أن "ليس أمامنا سوى ​الوقاية​ في ظل عدم توفر اللقاح"، مشيرا إلى أن "الاداء الرسمي جيد مقارنه بالقدرات المتوفرة لدى ​وزارة الصحة​، ومقاربة الوباء من الجانب الرسمي تتم بطريقة جيدة، والوعي مطلوب بشكل كبير من قبل المواطنين".

وفي حديث تلفزيوني، لفت خواجة إلى أن "هناك حفنة من التجار خصوصا الذين يستوردون معدات الوقاية يستغلون الظرف القائم ويرفعون الأسعار بشكل كبير، وهذا جرم بحد ذاته"، معتبرا أن "ضبط هذا الموضوع هو من مسؤولية وزارتي الصحة و​الإقتصاد​، ويجب رفع قيمة الضبط في هذه المسائل".

وحول موضوع تعليق سداد اليوروبوند، لفت خواجة إلى أن "رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ بدأ بالتلميح منذ أسابيع بأن لا امكانية ل​لبنان​ على تسديد الديون ولا فوائدها، وصولا الى موقفه الأخير في لقاء الأربعاء النيابي".