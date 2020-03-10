مراد: علينا جميعا مواطنين وسياسين ان نقف مع دياب في معركة استعادة الثقة

اشار الوزير السابق ​حسن مراد​ في تصريح له عبر ​وسائل التواصل الاجتماعي​، الى انه "علينا جميعا مواطنين وسياسين ان نقف مع رئيس ​الحكومة​ ​حسان دياب​ في معركة استعادة الثقة بين المواطن و​الدولة​، وهو الذي يعمل دون ضجيج لتجاوز ​الأزمة​ من منطلق وطني وبحس المسؤول الحريص على وطنه وليس طمعا بزعامة أو مكاسب ضيقة".

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