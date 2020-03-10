اعتبر وزير ​الإقتصاد​ ​راوول نعمه​ في تصريح له عبر ​مواقع التواصل الإجتماعي​ أن "​اقتصاد​ بلدنا بحاجة لجهودنا جميعا"، داعيا "اللبنانيين لمشاركة اقتراحاتهم حول كيفية بناء اقتصادنا على أسس متينة عبر هاشتاغ #اقتصادنا_مسؤوليتنا". إضغط للمزيد

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كانت هذه تفاصيل خبر نعمه دعا اللبنانيين لمشاركة إقتراحاتهم حول بناء الاقتصاد اللبناني على أسس متينة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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