وهاب: الحريري على حق فقد تأكدت أنه لم يلتق السيد حسن نصرالله

اشار رئيس ​حزب التوحيد​ الوزير السابق ​وئام وهاب​ في تصريح له عبر ​وسائل التواصل الاجتماعي​، الى انه "هذه المرة رئيس الحكومة السابق ​سعد الحريري​ على حق، فقد تأكدت أنه لم يلتق امين عام ​حزب الله​ ​السيد حسن نصرالله​ خلال الأيام الماضية، ولكن للتذكير فإن اللقاء يفيده كثيراً ولا ضرورة للتوتر والنفي، إلك عنا وحدة دولة الرئيس". إضغط للمزيد

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