الان عون تمنى إطلاع الرأي العام على مكان إقامة كل مصاب بالكورونا

اشار عضو تكتل "لبنان القوي" النائب الان عون الى انه "مشكور وزير الصحة حمد حسن وفريق مستشفى بيروت الحكومي على كل ما يقومون به لمعالجة مصابي فيروس "الكورونا" وإصدار التقرير اليومي".
ولفت عون في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الى انه "يتمنى عليهم إطلاع الرأي العام أيضاً على مكان إقامة كل مصاب بالكورونا، أي الخريطة الجغرافية للمصابين قبل نقلهم إلى المستشفى"، موضحا ان "هذا الموضوع أساسي في معركة الوقاية".
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