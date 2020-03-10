سليمان هارون: اذا انتشر فيروس كورونا لا إمكانية للسيطرة عليه

شدد نقيب أصحاب ​المستشفيات الخاصة​ ​سليمان هارون​ على أنه "لا يمكن نشر مرضى كورونا في كل المستشفيات حفاظا على صحة باقي المرضى، إنما من الأنسب حصرهم بأماكن ومستشفيات محددة وهو قرار اتخذته النقابة بالتنسيق مع ​وزارة الصحة​"، مشيرا الى أنه "بالإمكان تخصيص مراكز محددة في المناطق لوضع المشتبه بإصابتهم في الحجر الصحي".

وأكد هارون في حديث اذاعي أنه "اذا انتشر ​فيروس كورونا​ لا إمكانية للسيطرة عليه"، مقترحا "إعادة فتح أبواب المستشفيات الخاصة المقفلة لهذا الغرض وكذلك استخدام فنادق تابعة للدولة مثل فندق كواليتي ان في ​طرابلس​".

وأكد أن "هناك أزمة تلوح في الأفق على مستوى ​المستلزمات الطبية​ الوقائية التي تُستخدم في العزل الصحي إضافة الى المعدات الطبية كأجهزة ​التنفس​ الاصطناعي"، موضحا أن "هناك ثمانمئة وخمسين جهازاً حاليا إلا أن ما هو متوفّر منها للاستخدام مع مرضى كورونا لا يتعدى مئتين وخمسين جهازاً وبالتالي إذا ارتفعت حصيلة الإصابات تحلّ الكارثة".

وأضاف: "تكلفة الفحص لن يكون فيها ربح للمختبر سواء دفعه المريض أو وزارة الصحة"، مشيرا الى أنه "​مستشفى بيروت الحكومي​ الفحوصات تجرى مجانا لأن ​منظمة الصحة العالمية​ تؤمن الكواشف للمستشفى دون دفع ثمنها"، مبينا أن "منظمة الصحة لا قدرة لها على تأمين الكواشف لكافة المستشفيات وهذا الموضوع ليس واردا".