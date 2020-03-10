الزغبي: الصليب الأحمر هو آداة النقل الوحيدة للمصابين بكورونا

أكد رئيس ​الصليب الأحمر​ اللبناني ​انطوان الزغبي​ "أننا نقوم بواجبنا بنقل كافة المرضى بغض النظر عن ​فيروس كورونا​، ونسجيب لطلبات النقل على الرقم 140"، مبينا أنه "عنجما نتلقى إتصالا على رقم الطوارئ نقوم بفرز الحالات الطارئة ونحدد نقلها الى ​المستشفيات​".

وأوضح الزغبي في حديث اذاعي أنه "منذ أن بدأت أزمة كورونا، قمنا بتشكيل خلية أزمة وتعاملنا معها لأننا آداة النقل الوحيدة للمصابين بالفيروس وليس من لديهم العوارض"، مشيرا الى أنه "عندما يكون هناك إصابة مؤكدة، نقوم بالتنسيق مع ​وزارة الصحة​ وادارة ​مستشفى​ يبروت الحكومي بنقل المريض ولا ننقل كل من يعاني من حرارة أو سعال. هذه إجراءت يجب أن تمر برقم الطوارئ حيث يتم فرز الحالات وونسق مع الوزارة وادارة المستشقى وبناء لطلبهم ننقل المريض".

وعن النقص في التجهيزات، قال الزغبي: "نحن حضرنا أنفسنا منذ وقت سابق ولدينا الأدوات اللازمة للنقل"، مشددا على أن "ما يهمنا ترشيد النقل لأنه يجب أن نعرف من وكيف ننقل عندها نحافظ على الإمكانيات لنقدمها لجميع الناس".