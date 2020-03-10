هاشم: على الحكومة ان لاتتأخر في إطلاق الخطة الوطنية الانقاذية

رأى عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ​قاسم هاشم​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الى اننا "لا نملك ترف الوقت وإضاعة المزيد منه، وعلى ​الحكومة​ ان لاتتأخر في إطلاق الخطة الوطنية الانقاذية وان تتحول الى ورشة دائمة للبدء بخطوات انقاذية حقيقية بعيدة عن اي مصالح سياسية وحزبية ومناطقية، وان تكون المصلحة العامة هي العنوان والحافز لأي قرار، ولا يجوز ان تتلهى الحكومة ببعض القشور والابتعاد عن نهج المسايرة والارضاء لتأتي التقديرات والقرارات وطنية صافية، وذلك لتأتي الخطة ثمارها ونستطيع تجاوز سلبيات ​الأزمة​ الراهنة والخروج منها".

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