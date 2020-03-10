النشرة حصلت على نسخة من مذكرة الإنتربول الصادرة بحق غازي أبو نحل

حصلت "​الخليج 365​" على نسخة من مذكرة ​الإنتربول​ الصادرة بحق غازي كامل ابو نحل بتاريخ ٢١ شباط ٢٠٢٠ . ومن مراجعة ببيانات القضية والمدونة على المذكرة، يتبين أن هذه المذكرة لا تمت للمذكرة الصادرة سابقا بتاريخ ٢٣ حزيران ٢٠١٨. والمذكرة ​الجديدة​ أصدرت بناء لمعطيات موثقة تشير إلى تلاعب في العمليات المالية.

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