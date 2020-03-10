عبدالله: دعوا مجلس القضاء الأعلى يجري تشكيلاته بعيدا عن تدخلاتكم

رأى عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب ​بلال عبد الله​، في تصيرح عبر وسائل التواصل الإجتماعي أنه "من الواضح، أن شعار استقلالية ​القضاء​، يردده بعض من في ​السلطة​ شكلا، ويمارس عكسه في المضمون. دعوا ​مجلس القضاء الأعلى​، الذي نوهتم جميعا بكفاءته ونزاهته، أن يجري ولو لمرة، تشكيلاته من دون تدخلاتكم الفئوية والكيدية. وألا سقطت كل مزايداتكم الشعبوية في ​محاربة الفساد​".

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