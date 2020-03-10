أبو شقرا: تأمين الدولار يشكل تأخيرا في فتح الإعتمادات للشركات المستوردة للنفط

لفت ممثل شركات موزعي المحروقات فادي أبو شقرا، الى أن "المدعي العام المالي إتصل بالشركات المستوردة للإستفسار عن موضوع الإعتمادات وشح البضائع"، مشيرا الى أنه "بموضوع الإعتمادات جميعنا نعرف أن المصرف المركزي يغطي 85 في المئة بالليرة ال​لبنان​ية ونحن نؤمن 15 في المئة ب​الدولار​ الأميركي".

وأوضح أبو شقرا، في حديث اذاعي أن "تأمين الدولار يشكل تأخيرا في فتح الإعتمادات للشركات المستوردة للنفط، لأن البضائع ليست مستوفرة دائما في الأسواق"، مبينا أن "وضع الخزينة والمصرف المركزي لا يسمح بأن تكون مئة بالمئة بالليرة اللبنانية".