ارتفاع الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في سويسرا الى 369 حالة

أعلنت سلطات ​سويسرا​ ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة ب​فيروس كورونا​ إلى 369 حالة، فيما ارتفعت حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس إلى حالتين، وذلك عقب تسجيل حالة وفاة لرجل يبلغ من العمر 76 عاما.

وكانت سويسرا قررت حظر التجمعات التي تتجاوز 1000 شخص إلى منتصف شهر آّار الماضي تحسبا لكورونا.

يذكر أن فيروس كورونا ظهر في أواخر كانون الأول 2019 في مدينة "​ووهان​" الصينية في سوق لبيع ​الحيوانات​ البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس ​السنة​ القمرية في يناير الماضي.