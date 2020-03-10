الخطوط الجوية الباكستانية تعلق رحلاتها إلى قطر بسبب فيروس كورونا

أعلن المتحدث باسم الخطوط الجوية ال​باكستان​ية عبد الله حفيظ "أننا قررنا تعليق رحلاتنا الجوية مؤقتًا من وإلى قطر حتى 31 آذار الحالي في محاولة لمنع انتشار ​فيروس كورونا​، وذلك في أعقاب قرار ​الدوحة​ بمنع دخول جنسيات مختلفة من بينها باكستان"، مشيرا الى "أننا عرضنا رحلات مجانية أو استرداد الأموال المدفوعة لجميع العملاء الذين قاموا بحجز تذاكر من قطر وإليها".

وفي وقت سابق، أعلنت باكستان تعليق رحلاتها الجوية من وإلى ​إيران​ في 28 شباط، أي بعد يومين من تأكيد ​السلطات الإيرانية​ لأول حالتين إصابة بفيروس كورونا.