ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في باكستان إلى 16 حالة

ذكرت قناة "جيو نيوز" ال​باكستان​ية أن الإصابات المؤكدة ب​فيروس كورونا​، إرتفعت الى 16 حالة، مبينة أنه تم تسجيل 9 ​حالات​ إصابة جديدة بالفيروس بمدينة كراتشي التي تعد أكثر المدن تضررا حتى الآن حيث سجلت 13 حالة إصابة من إجمالي الحالات المؤكدة. فيما تم تسجيل حالتين في إقليم جيلجيت بالتستان" وحالة واحدة في العاصمة إسلام آباد.

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