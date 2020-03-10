مستشفى ووهان: وفاة رابع طبيب متأثراً بعدوى فيروس كورونا

أعلن مستشفى ووهان بالصين عن وفاة رابع طبيب متأثراً بعدوى فيروس كورونا عن عمر يناهز الـ 66 عامًا، موضحا الدكتور تشو هيبنغ، هو رابع طبيب يتوفى في مستشفى ووهان المركزي بسبب كورونا.
وكان ثلاثة من الأطباء المتوفين، بمن فيهم الدكتور تشو، متخصصين في علاج العيون فيما اختص الرابع في أمراض الثدي والغدة الدرقية. ولم يتضح إن كانت عدوى الفيروس قد انتقلت إلى الطبيب عن طريق مرضاه.
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