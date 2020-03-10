الاستراليون ينفقون 7.4 مليار دولار سنويا على المخدرات

خلص تحليل إلى أن الاستراليين ينفقون 11.3 مليار ​دولار​ استرالي ( 7.4 مليار دولار) سنويا على ​الكوكايين​ والهيروين و الميثامفيتامين وحبوب الهلوسة.

وجاء في التقرير الذي أصدرته اللجنة الاسترالية للمعلومات اليوم أنه تم استخدام نحو 11.5 طن من الميثامفيتامين و4.6 طن من الكوكايين و2.2 طن من حبوب الهلوسة و أكثر من 900 كيلوغرام من الهيروين في ​استراليا​ سنويا.

واستند التقرير التاسع على تحليل لبيانات ​المياه​ العادمة في الفترة ما بين آب 2018 و آب 2019، وشمل نحو 57% من تعداد سكان استراليا أو نحو 13.3 مليون مواطن. وقد ازداد استخدام ​المخدرات​ خلال العام الماضي، عندما تم إنفاق 3ر9 مليون دولار استرالي على المخدرات.

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وقال الرئيس التنفيذي للجنة مايكل فيلان في بيان "الاستراليون ينفقون مبالغ كبيرة على المخدرات سنويا، مما يدر ربحا للعصابات الاجرامية المنظمة".

وأظهر التقرير أن الميثامفيتامين هو الخيار المفضل للأستراليين، حيث ينفقون 8.63 مليار دولار استرالي للحصول عليه.

وأوضح التقرير أن الكحوليات والنيكوتين مازالا الأكثر استخداما في استراليا.