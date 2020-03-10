أوغلو: حدود أوروبا لا تبدأ من الحدود التركية اليونانية بل من حدود تركيا الجنوبية والشرقية

اشار وزير الخارجية التركي ​مولود جاويش أوغلو​ الى اننا انتقلنا إلى مرحلة جديدة من الحوار مع ​الاتحاد الأوروبي​، لكن استمرار العلاقات بشكل حقيقي يتطلب اتخاذ خطوات. واوضح أوغلو مخاطباً الأوروبيين، انه "من جانب تقولون لا نريد موجة هجرة من إدلب، ومن جانب آخر لا تقدمون أي دعم من أجل أن يعيش الناس هناك​​​​​​​"، مشددا على ان حدود ​أوروبا​ لا تبدأ من الحدود التركية اليونانية بل من حدود ​تركيا​ الجنوبية والشرقية​​​​​​​.

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