بلدية بيروت: إقفال الحدائق العامة في العاصمة حفاظاً على الصحة العامة

أعلنت دائرة العلاقات العامة في ​بلدية بيروت​، في بيان أنه "حفاظاً على ​الصحة العامة​ ومنعاً لانتشار ​فيروس كورونا​، وافق ​محافظ​ ​مدينة بيروت​ ​زياد شبيب​ على اقتراح دائرة الحدائق في بلدية بيروت اقفال ​الحدائق العامة​ في مدينة بيروت لاسيما ​حرج بيروت​ و​حديقة​ الرئيس رينية معوض وذلك بشكل مؤقت"، مشيرة الى أن "شبيب كلف الدائرة وفوج حرس مدينة بيروت تنفيذ هذا القرار". إضغط للمزيد

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