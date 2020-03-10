أعلنت ​وزارة الصحة​ الكويتية عن تسجيل 4 إصابات جديدة ب​فيروس كورونا​، ليصبح اجمالي الحالات 69 اصابة مؤكدة، مبينة أن إصابتين هما لكويتيين قادمين من مصر وحالة من الجنسية المصرية مخالطة لمصري قادم من ​اذربيجان​، ومواطنة مرتبطة بالسفر الى ​ايران​.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الصحة الكويتية:تسجيل 4 إصابات جديدة بكورونا ليرتفع عدد الإصابات الى 69 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.