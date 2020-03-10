سلطات الصين: تخفيف قيود السفر عن مقاطعة هوبي المغلقة بسبب كورونا

أعلنت ​السلطات الصينية​ عن تخفيف قيود السفر عن مقاطعة هوبي المغلقة بسبب ​فيروس كورونا​.

وكانت السلطات أعلنت في وقت سابق اليوم عن إغلاق جميع المستشفيات المنشأة مؤقتا لمكافحة كورونا في ووهان بعد انخفاض عدد الإصابات.

وتجاوزت الحصيلة العالمية للوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد حاجز الـ4 آلاف حالة وفاة، مع تسجيل 17 وفاة جديدة في الصين، فيما تم الإبلاغ عن 19 إصابة جديدة وهو العدد الأقل منذ أن بدأت الحكومة في إحصاء الإصابات في 21 كانون الثاني الماضي.