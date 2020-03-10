كورونا يصيب رئيس أركان الجيش الإيطالي

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وقالت "سكاي نيوز إيطاليا" إن الجنرال سالفاتوري فارينا، رئيس هيئة أركان الجيش الإيطالي، أصيب بفيروس كورونا الجديد، وتم حجره صحيا.
وقال الجنرال الإيطالي في الحجر الصحي داخل منزله: "أنا بخير، سأواصل أداء مهماتي"، وفقا لمصادر إيطاليا عديدة.
وكشف الجنرال فارينا عن إصابته بفسه، عندما خرج بتصريحات قال فيها: "لقد جاءت نتيجة فحوصاتي بفيروس كورونا إيجابية".
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حجر صحي على ربع سكان إيطاليا إثر كورونا المستجد
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وأضاف: " أنا بخير، أنا منعزل في محل إقامتي، امتثالا للتوجيهات الصادرة عن السلطات الحكومية والبروتوكولات الصحية المتوخاة؛ وبناء على ما نقوم به للتحقق من جهات الاتصال التي أجريناها في الأيام القليلة الماضية".
"سأستمر في أداء واجباتي وسيحل محلي الجنرال بوناتو للأنشطة التي لا يمكنني المشاركة فيها. أقدم تحياتي الحارة والشكر إلى نساء ورجال الجيش الذين يعملون على معالجة هذه الحالة الطارئة في مركز العمليات، والخدمات اللوجستية، والرعاية الصحية".
وتأتي إصابة الجنرال فارينا مع ارتفاع حالات الإصابة بالفيروس في إيطاليا، وخاصة في المناطق الشمالية من البلاد.
ووصل عدد الإصابات في إيطاليا إلى قرابة 6 آلاف إصابة، الأحد، مع تسجيل 233 حالة وفاة حتى الآن، وهو ثاني أعلى معدل وفيات بعد الصين.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.