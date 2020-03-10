وبحسب ما أوردت شبكة "إيه بي سي" الإخبارية الأميركية، فإن الشرطي نسي مسدسه داخل مرحاض مخصص لطالبات مدرسة أساسية بمدينة شيكاغو.
ويعمل الشرطي كرجل أمن في هذه المدرسة خارج ساعات عمله الرسمي في الشرطة.
وقالت الشبكة إن 3 طالبات عثرن على المسدس في المرحاض وسط يوم دراسي، وسرعان ما أبلغن مدرستهن بما وجدنه.
أخبار ذات صلة
وتحرك أمن المدرسة سريعا حيث صودر السلاح الناري، فيما تم فتح تحقيق داخلي في المدرسة بحق الضابط الذي لم تكشفه هويته، إلى جانب تحقيق السلطات.
ومن المرجح أن يواجه الضابط المقصر في عمله إجراءات تأديبية فقط، ولن يتطور الأمر إلى توجيه تهم جنائية.
وتنطوي خطورة الحادث من كون مدينة شيكاغو تعتبر على نطاق واسع "عاصمة للجريمة" في الولايات المتحدة، بسبب تفشي العنف والعنصرية فيها.
وفي حال وقع السلاح في الأيدي الخطأ، كان من الممكن أن يؤدي ذلك إلى وقوع جريمة في المدينة.
كانت هذه تفاصيل خبر سلاح في حمام الطالبات.. وعقوبة تنتظر "المقصر" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.