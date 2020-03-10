تسجيل أول إصابة بـكورونا في قبرص الشمالية لسائحة ألمانية

محمد اسماعيل - القاهرة - اسطنبول- (د ب أ):
ذكرت وكالة أنباء "الأناضول" التركية، اليوم الثلاثاء، أنه قد تم تشخيص إصابة امرأة ألمانية كانت تقوم بقضاء عطلة في قبرص الشمالية، بفيروس كورونا المتحور (كوفيد-19) ليتم بذلك تسجيل أول حالة إصابة بالمرض في الجزء الذي تديره تركيا من الجزيرة المقسمة.
ونقلت وكالة أنباء "الأناضول" عن وزير الصحة في قبرص التركية، علي بيلي، قوله إن الالمانية، 65 عامًا، كانت ضمن مجموعة من 30 سائحا، وصلوا إلى قبرص أمس الاول الأحد، قادمين من بالينجن في ألمانيا.
ولم يتم التعرف على هويات السياح الاخرين بعد.
وقال بيلي إنه قد تم وضع المجموعة بالكامل في الحجر الصحي بفندق في فاماجوستا، مضيفا أن السائحة المصابة في حالة جيدة ومازالت تخضع للعلاج.
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