تركيا تعلن تحييد 5 من مسلحي حزب العمال الكردستاني شمالي العراق

محمد اسماعيل - القاهرة - أنقرة- (د ب أ):
أعلنت وزارة الدفاع التركية اليوم الثلاثاء تحييد خمسة من مسلحي منظمة "حزب العمال الكردستاني" في غارات جوية على مواقعهم في جبال قنديل شمالي العراق.
وأوضحت الوزارة أن الغارات جرت بالتنسيق مع الاستخبارات التركية.
ونقلت وكالة "الأناضول" التركية أن الغارات أسفرت عن تحييد "خمسة إرهابيين يشغلون مراكز قيادية في التنظيم الإرهابي".
ويشن الجيش التركي غارات وعمليات أمنية تستهدف مواقع منظمة حزب العمال الكردستاني جنوب شرقي البلاد وشمالي العراق منذ يوليو من عام 2015، عندما استأنفت المنظمة تمردها وهجماتها ضد عناصر الأمن والجيش.
تجدر الإشارة إلى أن حزب العمال الكردستاني مصنف منظمة إرهابية في كل من تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. ووفقا للبيانات التركية فإنه خلال حملتها الإرهابية ضد تركيا، المستمرة منذ أكثر من 30 عاما، قتلت المنظمة حوالي 40 ألف شخص.
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