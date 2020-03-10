البورصة تعود للصعود.. والمؤشر الرئيسي يرتفع 1.4%

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيرين صلاح: ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 1.4% إلى مستوى 11137 نقطة مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء. كما ارتفع مؤشر EGX70EWI بنسبة 0.39%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.37%. وكانت مؤشرات البورصة المصرية تراجعت بشكل حاد مع نهاية تعاملات أمس، تأثرا بالأسواق العالمية والخليجية بعد هبوط أسعار البترول لمستويات قياسية. وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 هبط 7.31% مع نهاية تعاملات أمس.

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