محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد- طارق الرفاعي: ضبط رجال الرقابة التجارية بمديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة بورسعيد، برئاسة ناصر ثابت، اليوم الثلاثاء، عن ضبط ربع طن زيوت سيارات مجهولة المصدر. وأسفرت حملة بقيادة محسن عباس، مدير إدارة التجارة الداخلية، عن ضبط محال بدائرة حي الجنوب ثاني وبداخله ربع طن زيوت سيارات مجهولة المصدر بدون وجود فواتير تثبت مصدرها. تحرر محضر رقم 128 لسنة 2020، جنح الجنوب، وجاري العرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ضبط زيوت سيارات مجهولة المصدر في بورسعيد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.