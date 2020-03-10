إجلاء 58 زائرا هنديا من إيران وسط تفشي كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - نيودلهي- (د ب أ):
أعلنت وزارة الشؤون الخارجية في نيودلهي أن الهند بدأت، اليوم الثلاثاء، في إجلاء مواطنيها من إيران التي يتفشى بها فيروس كورونا المتحور (كوفيد-19)، حيث وصلت دفعة أولى تضم 58 شخصا من هؤلاء المواطنين إلى قاعدة جوية هندية.
وكتب وزير الخارجية سوبرامانيام جيشانكار في تغريدة عقب هبوط طائرة تابعة لسلاح الجو الهندي تحمل العائدين الهنود في قاعدة هيندون الجوية بالقرب من نيودلهي: "اكتملت المهمة. إلى التالي".
وسوف يخضع العائدون للحجر الصحي لمدة أسبوعين في منشأة في القاعدة الجوية.
وتواصل المئات من المواطنين الهنود، بمن فيهم العشرات من الطلاب، المتواجدون في إيران مع حكومة بلادهم للمطالبة بالإجلاء.
وتعد إيران واحدة من أكثر بلدان العالم تضررا بفيروس كورونا (كوفيد-19).
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