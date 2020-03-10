متابعة / السودان: أولى الصور بعد محاولة إغتيال رئيس الوزراء

أفادت صحيفة "السوداني" السودانية قبل قليل (صباح الاثنين 9 مارس 2020) بأن سيارة مفخخة إنفجرت أسفل جسر "كوبرى" بالخرطوم أثناء مرور موكب رئيس الوزراء السوداني عبد الله حموك في محاولة لإغتياله . Advertisements

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