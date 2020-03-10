الداخليّة الإيطاليّة: توقيف إلى 3 أشهر لمخالفي تقييد الحركة بسبب كورونا

وكالات – أصدرت وزارة الداخلية الإيطالية توجيهات تنص من بين أمور أخرى على عقوبة التوقيف حتى 3 أشهر للمخالفين لتقييد الحركة الهادف إلى الحد من انتشار فيروس كورونا.

وجاء في التوجيهات التي تم تعمميها على مدراء الشرطة بشأن تنفيذ الضوابط المفروضة في ما دعيت “مناطق الاحتواء المعززة” لفيروس كورونا، والتي اعتمدتها وزيرة الداخلية لوتشانا لامورجيزي، فرض عقوبات على من ينتهكون القيود المفروضة على الحركة، وفقا للمادة 650 من قانون العقوبات، الخاصة بعدم الامتثال لتدابير السلطات.

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وذكرت الداخلية أن "العقوبة تنطوي على التوقيف لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر أو غرامة تصل إلى 206 يورو، ما لم يكن من الممكن تطبيق فرضية أكثر خطورة، كتلك المنصوص عليها في المادة 452 من القانون الجنائي"، أي "الجرائم العمد ضد الصحة العامة والتي تشمل جميع السلوكيات التي قد تتسبب بخطر على الصحة العامة".

كما انطوت التوجيهات على "إسناد مراقبة تنفيذ التدابير المطلوبة من مختلف الإدارات فيما يتعلق بالأحكام التي تهدف إلى توحيد التدخلات الرامية الى مكافحة انتشار (كوفيد 19) في بقية أنحاء التراب الوطني".